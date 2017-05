Kosten für Flüchtlinge 60.000 Euro pro Jahr für Unterkunft

Flüchtlinge aufnehmen, das sei zu teuer – so lautet stets die Kritik der AfD. Als ein Beispiel führt Sachsen-Anhalts AfD-Chef André Poggenburg die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge an. "Nach unseren Informationen hat der Landkreistag klar gemacht, dass ca. 60.000 Euro für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern aufgewendet werden müssen. Im Gegensatz zu ca. 10.000 Euro für den 'normalen' Flüchtling, also fünf bis sechs Mal so teuer."

Einheitliches Recht für minderjährige Deutsche und Ausländer

Diese Zahlen sind korrekt, bestätigt der Landkreistag Sachsen-Anhalt – jedenfalls für die Heimunterbringung. Für jeden Jugendlichen koste das durchschnittlich 60.000 Euro im Jahr, sagt Geschäftsführer Heinz-Lothar Theel. Das sei eine Tag-und-Nacht-Vollzeitbetreuung.

Es brauche pädagogisches Personal, das sich um die Belange, die das Kind beträfen, kümmere. "Wir haben ein einheitliches Kinder- und Jugendhilferecht für Deutsche und für Ausländer. Deshalb gibt es auch keine Abstriche." Das werde zwar immer mal wieder diskutiert, sei aber abwegig, so Theel.

Jugendhilfe kostet eben Geld. Heinz-Lothar Theel, Landkreistag Sachsen-Anhalt

Gesamtkosten schwer zu errechnen

Derzeit leben 1.300 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt. Die Gesamtkosten seien nicht so einfach zu berechnen, weil sie je nach Heimträger schwanken. Außerdem betreuen auch Pflegefamilien einzelne Jugendliche. Dann lägen die Kosten bei rund 10.000 Euro im Jahr, schätzt der Landkreistag.

Dafür zahlt das Land. Aber die Kreise haben noch einen offenen Posten – die Verwaltung: Zum Beispiel muss für Minderjährige ein offizieller Vormund bestellt werden. Erst einmal sei die Altersfeststellung erforderlich, ein wichtiges Thema bei diesem Personenkreis, erklärt Heinz-Lothar Theel.

Außerdem müsse die Staatsangehörigkeit festgestellt werden. Dann schaue man, ob es bereits Familie in der Bundesrepublik oder im EU-Ausland gibt. "Wir müssen in vielen Fällen Dolmetscher einsetzen. Und dann geht es darum, einen Platz zur Unterbringung und Betreuung zu finden."

Pauschale von 2.500 Euro

Der Landkreistag fordert dafür eine einmalige Pauschale pro Flüchtling. Man habe sich in den Landkreisen auf 2.500 Euro pro minderjährigem Flüchtling geeinigt, so Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Was fehlt, ist die Grundlage. "Ob wir ein Gesetz oder eine Verwaltungsvereinbarung dafür brauchen, ist noch strittig."

Das Geld sei aber im Haushalt eingeplant und die Landkreise sollen es noch in diesem Jahr bekommen. Die Sozialministerin betont, dass sich die Situation entspanne: Derzeit reisen weniger Flüchtlinge, auch minderjährige, ein. Und die große Gruppe der 17-Jährigen sei mittlerweile in Sprach- und Integrationskursen. Sie sollen bald in Ausbildung gehen und könnten dann selbstständig leben. Deshalb geht das Land von sinkenden Kosten aus.