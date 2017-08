Laut Umweltbundesamt könnte eine kostenintensive Nachrüstung der deutschen Kohlekraftwerke auch negative Konsequenzen habe – weil die Betreiber dann möglicherweise längere Laufzeiten einfordern würden, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Tillich fordert deswegen per Brief ans Bundeswirtschaftsministerium im Namen aller Braunkohle-Länder Ministerin Brigitte Zypries auf, in Brüssel gegen die schärferen Quecksilber- und Stickoxid-Grenzwerte zu klagen.

Deutschland von Anfang an gegen EU-Grenzwerte

Die EU-Kommission hatte sich Ende April auf klimafreundlichere Schadstoff-Höchstwerte für Kohlekraftwerke geeinigt. Gegen die Stimme Deutschlands. Nicolai Fichtner, Sprecher des Bundesumweltministeriums, räumt ein: "Die Mehrheit der Staaten hat eine Obergrenze von 175 mg pro Kubikmeter beschlossen. Wir als Deutschland haben diese Obergrenze in den Verhandlungen abgelehnt, weil wir sie für nicht sachgerecht halten. Sprich: Wir haben in der Abstimmung in Brüssel verloren."

Nach einem Bund-Länder-Treffen im Mai hatte Kanzleramtsminister Altmaier zwar zugesichert, per Brief in Brüssel um Ausnahmen für deutsche Kraftwerke zu bitten. Aber noch ist das Schreiben nicht unterwegs.

Opposition kritisiert Kohle-Lobbyismus

Die Grünen sind empört. Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt kritisiert die Länder. Von der Bundesregierung Klagen gegen EU-Umweltauflagen zu fordern, sei völlig absurd, meint Göring-Eckardt und purer Lobbyismus für die Kohleindustrie.

Die Bundesvorsitzende der Linken, Kipping, spricht sich für einen rigorosen Kohleausstieg aus. Bildrechte: dpa Die Linke im Bund ist ebenfalls gegen solche Klagen. Bei Partei-Chefin Katja Kipping ist der Ärger umso größer, da die Brandenburger Linken einen anderen, kohlefreundlicheren Kurs fahren als die Bundespartei. Sie sind gemeinsam mit der SPD in Potsdam dafür, es mit den eigenen Klimaschutzzielen nicht mehr so eng zu sehen. Falsch, sagt Kipping und fährt fort: "Wir sind überzeugt: Klimaschutz ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben. Und wer jetzt den Eindruck erweckt, dass man da schwanken und etwas zurückgehen kann, der versündigt sich an den Generationen unserer Kinder und Enkel."

Auch Energie-Experten sehen Brandenburgs Vollbremsung bei den Klimazielen kritisch. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) spricht von großen wirtschaftlichen Chancen, die Brandenburg verpasse, wenn das Land nicht konsequent auf eine Energiewende setze.