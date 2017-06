Hohe Schulden Selbstständige können Krankenkasse häufig nicht bezahlen

Am Ende des Monats kann man in seiner Lohn- oder Gehaltsabrechnung sehen, was an Beiträgen an die Krankenversicherung abgegangen ist. Wer selbstständig ist, der versichert sich freiwillig. Bei ihm wird direkt vom Geschäfftskonto abgebucht Bei immer mehr Menschen gehen die Beiträge aber nicht ab, weil sie sie nicht zahlen können. Die Folge sind Rückstände in Milliardenhöhe.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL