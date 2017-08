Die Schlange vor Gate C84 ist lang, die Stimmung trotzdem gelöst. Air Berlin Flug 7420 nach Chicago ist zum Einsteigen bereit. So, als wäre alles wie immer. Doch der Konzern ist pleite. Der Staat sei eingesprungen, sagt Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Mit einem Übergangskredit in Höhe von 150 Millionen Euro. Damit werde gewährleistet, dass der Flugbetrieb für die nächsten Monate aufrechterhalten werden könne.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) Bildrechte: dpa

Ohne den Kredit hätten die Air-Berlin-Flugzeuge sofort am Boden bleiben müssen. Zehntausende Reisende wären gestrandet, überall auf der Welt.



Insofern hält es Udo Feser für richtig, dass der Staat für einen Kredit bürgt. Auch wenn das ungewöhnlich sei, sagt der erfahrene Insolvenzverwalter. Normalerweise bekomme ein Unternehmen so einen Kredit nicht, sondern es müsse dann sehen, ob es es mit der Gesellschaft versuchen könne, weiterzukommen. Sprich: Alle Beteiligten an einen Tisch bekommen, um über die Zukunft zu reden.