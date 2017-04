Kriminalität Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer stark gestiegen

Hauptinhalt

2016 gab es gut anderthalb mal so viele tatverdächtige Zuwanderer wie im Jahr davor. Das geht der "Welt am Sonntag" zufolge aus der Kriminalitätsstatistik des Bundes hervor, die am Montag offiziell vorgestellt werden soll. Einige Delikte fielen demnach besonders auf.