Holger Schäfer: In der Arbeitsmarktforschung ist gut belegt, dass eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes zu längerer Arbeitslosigkeit führt. Wer Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen will, ist gut beraten, die Bezugsdauer nicht allzu sehr auszuweiten. Zwölf Monate sind ausreichend.

Wer innerhalb eines Jahres keine neue Beschäftigung findet, hat schlechte Karten. Dann geht es nicht mehr so sehr darum, den passenden Job zu finden, sondern überhaupt einen.

Die Vorbeschäftigungsdauer ist eine Art Selbstbeteiligung in der Arbeitslosenversicherung. Wenn man diese Selbstbeteiligung verringert, verringert man auch den Anreiz, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Am Ende stehen höhere Ausgaben für die Versichertengemeinschaft.