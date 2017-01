Im Streit um die politische Verantwortung im Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière der Regierung in Nordrhein-Westfalen widersprochen. Aus seiner Sicht hätten genügend Anhaltspunkte vorgelegen, um den Tunesier in Abschiebehaft zu nehmen, sagte de Maizière dem Magazin "Spiegel".

Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Amri, der den Lkw den Ermittlern zufolge steuerte und später auf der Flucht erschossen worden ist, soll am Abend vor der Tat mit einem Freund in Berlin zusammen gesesessen haben. Bilel A. sitzt in Untersuchungshaft und soll Informationen von "Süddeutscher Zeitung", WDR und NDR zufolge nun abgeschoben werden.