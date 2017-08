Der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestags, Reinhold Robbe, sieht durch solche – so wörtlich Ekel-Rituale – eine Beschädigung des Ansehens der Bundeswehr, unabhängig von einer strafrechtlichen Relevanz. Robbe forderte ein hartes Durchgreifen.

Die Bundeswehr versucht den Fall zu entschärfen. Erste interne Ermittlungen haben einem Sprecher zufolge keine Hinweise auf rechtsextreme Umtriebe ergeben: "Nach bisherigem Erkenntnisstand haben sich die Vorwürfe verfassungsfeindlicher Äußerungen in Wort, Bild oder Tat nicht bestätigt." Das bizarre Schweinskopfwerfen hingegen habe es gegeben.

Das Kommando Spezialkräfte ist eine Eliteeinheit der Bundeswehr, die 1996 vor allem für die Befreiung und Evakuierung deutscher Geiseln in Krisengebieten gegründet wurde und stets geheim operiert. Sie war in den vergangenen 20 Jahren unter anderem in Afghanistan und auf dem Balkan im Einsatz.