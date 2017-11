Österreich: Der Nationalrat beschloss 2015 ein liberales Fortpflanzungsmedizingesetz. Es ermöglicht auch homosexuellen Paaren künstliche Befruchtung, erlaubt die Eizellenspende und Präimplantationsdiagnostik (PID). Es ist also eine Untersuchung des künstlich befruchteten Embryos vor der Einsetzung in die Gebärmutter erlaubt, etwa zur Verhinderung nicht behandelbarer Krankheiten.

Nach Angaben der Europäischen Gesellschaft für Reproduktions- und Embryonalmedizin wurden 2014 europaweit mehr als 146.000 Kinder durch künstliche Befruchtung geboren. Am häufigsten wird demnach in Europa die Methoden der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI, 336.000) praktiziert. Daneben wurden 124.000 Fälle von konventioneller Reagenzglasbefruchtung erfasst. Die Erfolgsquote dieser Verfahren lag im Durchschnitt bei 35 Prozent.

Schwules Paar mit ihrem von einer thailändischen Leihmutter ausgetragenen Baby. Bildrechte: dpa

Die meisten künstlichen Befruchtungen wurden in Spanien durchgeführt (etwa 110.000), weil es dort sehr liberale Regelungen gibt. Auch in vielen anderen Ländern sind neben der Samenspende die Eizell- und Embryonenspende erlaubt. Deutschland ist eines der letzten Länder in Europa, das die Eizellspende verbietet. Viele Paare mit unerfülltem Kinderwunsch suchen daher im Ausland Hilfe. Folgen sind die Kommerzialisierung und ein regelrechter Fortpflanzungstourismus.



In Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern ist die Leihmutterschaft untersagt. Dabei trägt Der wird der Embryo mit dem genetischen Potential eines oder beider bestellenden Elternteile einer "Ersatzmutter" implantiert, ausgetragen und zur Welt gebracht. Möglich ist das etwa in Großbritannien, der Ukraine, Russland, den USA oder Südafrika. Die Leihmutterschaft kann für Auftraggeber und Leihmutter psychisch belastend sein. Zudem ist die juristische Situation für Kind und Eltern kompliziert.