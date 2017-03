Der Finanzausgleich zwischen "reichen" und "armen" Bundesländern ist auf ein Rekordvolumen gestiegen. Im vergangenen Jahr überwiesen die Geberländer über diesen Umverteilungstopf nach Daten des Bundesfinanzministeriums 10,62 Milliarden Euro an die finanzschwachen Nehmer – gut eine Milliarde mehr als 2015.

Größter Profiteur war die Hauptstadt Berlin, die einen Ausgleich von fast 3,92 Milliarden Euro kassierte. Sachsen bekam aus dem Ausgleichstopf gut eine Milliarde Euro, Sachsen-Anhalt erhielt 650 Millionen und Thüringen 600 Millionen Euro. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kamen zusammen auf eine Milliarde Euro. Größtes Nehmerland in den alten Ländern war Nordrhein-Westfalen mit 1,1 Milliarden Euro.

Die geltenden Regelungen des Finanzausgleichs laufen 2019 in aktueller Form aus. Das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat dauert aber noch an.