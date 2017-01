Große Terrorbehörde bürokratisch und behäbig

Den Befürchtungen schließt sich auch Nordrhein-Westfalen (NRW) an. NRW-Innenminister Ralf Jäger sagte, zentralisierte Behörden brächten keine Vorteile. Eine riesige Bundesbehörde mache den Kampf gegen den Terrorismus bürokratischer und behäbiger. Hessens Innenminister Peter Beuth sagte, es sei Unsinn, die bisherigen Strukturen zu zerschlagen. Schnellschüsse dieser Art würden nicht nur das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat schädigen, sie stellten die gesamte föderale Sicherheitsarchitektur in Frage.

Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt sagte, eine Zentralisierung der Sicherheitsarchitektur sei kein Allheilmittel. In einem föderalen System müssten länderspezifische Unterschiede und Charakteristika berücksichtigt werden.

Gabriel: Union hat den Staat arm gespart

Sigmar Gabriel ist gegen de Maizières Pläne. Bildrechte: dpa SPD-Chef Sigmar Gabriel hält die Vorschläge von de Maizière nicht für praxistauglich. "Herr de Maizière macht einen Vorschlag, der nichts anderes bedeutet als eine große Föderalismuskommission, wo Bund und Länder zusammensitzen und über Behörden beraten", sagte der Vizekanzler. "Ich glaube, das ist keine richtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen des Terrorismus."

CDU und CSU hätten den Staat arm gespart, und jetzt werde nach dem starken Staat gerufen, sagte der Gabriel. So seien etwa Tausende Stellen unter Unions-Innenministern bei der Bundespolizei abgebaut worden, und nun werde auf einmal nach mehr Bundespolizei gerufen. Es sei die SPD gewesen, die in den letzten Haushalten 300 neue Stellen dort durchgesetzt habe. Die CDU müsse aufpassen, was sie eigentlich wolle. So wolle sie 35 Milliarden Euro an Steuersenkungen und gleichzeitig mehr Polizei und mehr Lehrer. Die Dinge seien nicht richtig durchdacht.

Polizei sieht de Maizière auf dem richtigen Weg

Der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gehen dagegen de Maizières Vorschläge in die richtige Richtung, aber nicht weit genug. "Wenn weiter so viele 'Köche' wie bisher im Bereich der Terrorverhinderung mitkochen, ohne auch die persönliche und alleinige Endverantwortung zu haben, werden wir unsere Bürger nicht wirklich zuverlässig schützen können", warnte die Gewerkschaft in einer Mitteilung.

Auch die Verwaltungsbehörden müssten viel besser mit der Polizei kooperieren "statt wegzuschauen", wenn es etwa um Scheinidentitäten, fehlende Pässe oder Verstöße gegen Meldeauflagen gehe, forderte die GdP.

AfD begrüßt die Vorschläge

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland begrüßte die Vorschläge zur Neuordnung der Sicherheitsarchitektur. In den Landesregierungen säßen zunehmend politische Kräfte, die den Rechtsstaat nicht mehr durchsetzen wollten, sagte Gauland in Potsdam. Daher werde man den Weg gehen müssen, dass der Bund mehr Kompetenzen im Sicherheitsbereich an sich ziehe.