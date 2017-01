Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder wollen die Gewerkschaften in den nächsten Tagen und Wochen zu Warnstreiks und Protesten aufgerufen. Demnach müssen sich die Bürger in ganz Deutschland auf jeweils einzelne Aktionen an den Schulen und Uni-Kliniken, bei der Polizei oder Straßenmeistereien einstellen.

Bei der zweiten Runde der Tarifverhandlungen am Dienstag in Potsdam habe es keine Annäherung gegeben, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. Seiner Ankündigung von Warnstreiks schloss sich wenig später auch der Deutsche Beamtenbund an.

Es geht um sechs Prozent

Verdi-Chef Frank Bsirske Bildrechte: dpa Es geht insgesamt um die Bezahlung von rund einer Million Angestellten der Länder und indirekt auch um die von 2,2 Millionen Beamten in den Ländern und Kommunen sowie um Pensionäre, auf die Ergebnisse dann übertragen werden sollen.



Die Forderungen mehrerer Gewerkschaften belaufen sich auf ein Gesamtvolumen, das die Personalkosten der Länder um insgesamt rund sechs Prozent erhöhen würde. Dazu gehören viele Einzelforderungen, etwa Verbesserungen für Akademiker und Beschäftigte mit Berufserfahrung, für Auszubildende oder für Sozial- und Erziehungsdienste.



Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) wies die Lohnforderung als überzogen zurück, ohne bislang ein eigenes Angebot vorzulegen. Ein Durchbruch wird erst in der dritten Verhandlungsrunde vom 16. Februar an erwartet.