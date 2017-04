Lafontaine kontert Schröder "SPD muss vom Plagiat zum Original werden"

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Saarland, Oskar Lafontaine, hat als Antwort auf Altkanzler Gerhard Schröder die SPD zu einem Kurswechsel aufgefordert. "Ein Ende von Lohndrückerei und Rentenkürzungen kann es in Deutschland erst dann geben, wenn die SPD wieder vom Plagiat zum Original wird", schrieb Lafontaine in einem Beitrag für die "Welt am Sonntag".

"Solange Familie Lafontaine tonangebend ist"

Schröder hatte zuvor mit Verweis auf Lafontaine und dessen Ehefrau, die Linke-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht, gesagt, er halte eine Koalition der Sozialdemokraten mit der Linkspartei auf Bundesebene derzeit nicht für realistisch. "Ich glaube nicht, dass man das hinbekommt, solange die Familie Lafontaine in der Linkspartei tonangebend ist", sagte der frühere Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" vom Samstag.



Lafontaine, dessen Verhältnis zu Schröder seit Jahren äußerst angespannt ist, ging in seinem Beitrag für die "Welt am Sonntag" nicht auf die persönlichen Anwürfe Schröders ein. Vielmehr kehrte er dessen Empfehlung an SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz, sich nicht inhaltlich an die Linkspartei anzunähern, weil die Leute "nicht das Plagiat, sondern das Original" wöllten, ins Gegenteil um.

Kritik an Agenda 2010

Eins kämpften sie zusammen: Lafontaine und Schröder im Wahlkampf 1998. Bildrechte: dpa An die Adresse des Altkanzlers gewandt schrieb Lafontaine: "Wie Recht er hat! Seit die SPD auf sein Betreiben das Programm der Arbeitgeberverbände, die Agenda 2010, übernahm stürzte sie von 40,9 im Jahr 1998 auf 23 2009 und 25,7 Prozent 2013 ab." Schröder habe bis heute nicht begriffen, warum die Linke gegründet werden musste, so Lafontaine weiter: "Solange die SPD nicht zu einer Sozial- und Steuerpolitik zurückfindet, die die wachsende Ungleichheit in Deutschland stoppt und zu einer gerechten Verteilung des gemeinsamen Erarbeiteten führt, wäre ein Wechsel im Kanzleramt nur ein Austausch von Gesichtern."

Lafontaine forderte mit Blick auf die drohende Altersarmut für Millionen Arbeitnehmer eine grundsätzliche Reform des deutschen Rentensystems. Riester- und Betriebsrenten bezeichnete der Linke-Politiker als Betrug. Auch forderte er unter anderem erneut die Streichung der sogenannten Zumutbarkeitsklausel bei Hartz IV, die laut Lafontaine zum ständig wachsenden Niedriglohnsektor beiträgt und das deutsche Lohndumping zum Nachteil anderer EU-Staaten in Gang hält.

Vom Genossen zum Kontrahenten