Der Alterspräsident leitet die erste Sitzung. So steht es in der Geschäftsordnung. Die erste Rede ist zur Tradition geworden im Bundestag. Eine Ehre, für die Bundestagspräsident Norbert Lammert jetzt die Regeln ändern will. Und das, obwohl bisher noch keiner der lebensältesten Abgeordneten aus der Rolle gefallen ist. "Es ist immer gut gegangen. Aber es empfiehlt sich, erkennbare Probleme rechtzeitig zu lösen", erklärt Lammert.