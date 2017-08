Neuwahlen in Niedersachsen Landtag löst sich selbst auf

In Niedersachsen ist der Weg für eine Neuwahl frei. Bei nur einer Gegenstimme votierte der Landtag in Hannover für seine eigene Auflösung. Gewählt wird am 15. Oktober – nur drei Wochen nach der Bundestagswahl.