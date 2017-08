Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist nach dem Verlust der rot-grünen Regierungsmehrheit für eine rasche Neuwahl des Landtags. Der SPD-Politiker sagte am Freitag in Hannover, er "halte es für unabdingbar, dass der niedersächsische Landtag möglichst rasch seine Selbstauflösung beschließt und möglichst bald bei uns in Niedersachsen Neuwahlen stattfinden".

Will sich der CDU zuwenden: Elke Twesten. Bildrechte: dpa

Zuvor hatte die Abgeordnete Elke Twesten ihren Austritt aus der Grünen-Fraktion bekanntgegeben. Sie will zur CDU wechseln. Mit dem Wechsel gäbe es im Landtag eine Ein-Stimmen-Mehrheit für CDU und FDP. Sie kämen zusammen auf 69 der 137 Sitze, SPD und Grüne verfügen nach dem Wechsel nur noch über 68 Sitze.



Einem Rücktritt erteilte Weil eine Absage. Er werde sich jederzeit dem Wählerwillen stellen - "aber ich werde einer Intrige nicht weichen". Zum Fahrplan erklärte Weil, er werde den Mitgliedern der SPD-Landtagsfraktion noch am Freitag empfehlen, einen Antrag auf Selbstauflösung des Parlaments einzubringen. Dieser könne dann in der nächsten Landtagssitzung am 16. Juni beraten werden.