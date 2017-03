Sabine Zimmermann hat in ihrem Wahlkreisbüro in Zwickau viele Menschen kennengelernt, die sich als Leiharbeiter verdingen. Manche Geschichte rege sie richtig auf, sagt die Bundestagsabgeordnete der Linken: "Einer arbeitet beim Automobilzulieferer und kriegt dort so wenig Geld, dass er aufstocken muss. Und er hat dazu noch zwei Jobs; einmal im Discounter und dann noch als Security bei einem Fußballclub. Und er ist alleinerziehender Vater. So etwas kann‘s nicht geben."

Drastische Lohnlücke

Leiharbeiter verdienen in Deutschland weniger Geld als andere Arbeitnehmer. Das hat die Bundesagentur für Arbeit der Linken-Politikerin in einer parlamentarischen Anfrage nochmal vorgerechnet. Demnach bekommt eine Vollzeitkraft in Deutschland im Schnitt 3.084 Euro, ein Leiharbeiter aber nur 1.799 Euro. Sabine Zimmermann: "Die Arbeitnehmer, die in der Leiharbeit arbeiten, sind immer Beschäftigte zweiter Klasse. Sie haben schlechtere Arbeitsbedingungen und dazu noch durchschnittlich 1.300 Euro weniger Lohn. Das sind 42 Prozent und das ist ungerecht."

Niedrige Qualifikation

Allerdings: Die Qualifikation von Zeitarbeitern liegt häufig auch unter der der anderen Angestellten. Der Bundesagentur für Arbeit zufolge haben 27 Prozent keinen Berufsabschluss. Bei den regulär Beschäftigten seien es 15 Prozent. Und die Tätigkeiten von Leiharbeitern und Stammbelegschaft in den Unternehmen unterscheiden sich auch häufig. Matthias Menger, Geschäftsführer der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt, erklärt: "Der Hintergrund ist der, dass in der Zeitarbeit mehr als die Hälfte der Beschäftigten Helfertätigkeiten ausführen. Das ist vier- bis fünfmal so hoch wie im Schnitt aller Beschäftigten. Und allein aus dieser Tatsache heraus erklärt sich, dass es Entgeltunterschiede geben muss."

"Verbogene Statistik"

Die überdurchschnittlich gut bezahlten Spezialisten- und Expertentätigkeiten kommen in der Leiharbeit hingegen selten vor. Matthias Menger: "Hier ist ja offensichtlich das Durchschnittsentgelt der Zeitarbeit verglichen worden mit dem Durchschnittsentgelt aller Vollzeitbeschäftigten – egal welcher Qualifizierung und welcher Art. Und insofern wird die Statistik hier auch ein bisschen verbogen um ein politisches Meinungsbild zum Besten zu geben."

Weniger Unterschied im Osten

In Ostdeutschland ist der Lohnabstand zwischen Leiharbeitern und regulär Beschäftigten nicht ganz so frappierend. Leiharbeiter verdienen hier durchschnittlich 847 Euro weniger. Sabine Zimmermann erläutert: "In Ostdeutschland sind ja auch die Löhne niedriger und deswegen ist der Abstand zwischen den Stammbelegschaften und den Leiharbeitnehmerinnen nicht ganz so groß."

Dazu variieren die Lohnunterschiede je nach Branche. Doch aller Differenzierung zum Trotz: Dass Leiharbeiter finanziell schlechter gestellt sind, ist offensichtlich. Das hat auch der Gesetzgeber anerkannt. Ab 1. April gilt deshalb: Nach neun Monaten müssen Zeitarbeiter dasselbe bekommen wie die Stammbelegschaft. Der Großteil bleibt aber gar nicht so lange.