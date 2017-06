Nach nicht einmal zwölf Stunden hat die Linke auf ihrem Parteitag in Hannover einen Beschluss über das Verhältnis von Staat und Kirchen zurückgenommen. Am späten Samstagabend hatten die Delegierten mit knapper Mehrheit gegen den Willen des Vorstands beschlossen, dass die Staatsverträge mit den Kirchen gekündigt werden sollen.

Am Sonntag stimmten die Delegierten noch einmal über die Frage ab und erteilten der Forderung doch noch eine Absage. Die "Sonderrechte der Kirchen" wie die staatliche Finanzierung der theologischen Ausbildung und Seelsorge in Bundeswehr, Krankenhäusern und Strafanstalten hätten ansonsten laut Wahlprogramm der Linken abgeschafft werden sollen.

Am Sonntagvormittag lieferten sich die Delegierten in Hannover noch einmal eine heftige und lautstarke Debatte zum Thema. Berlins Kultursenator Klaus Lederer nannte den Beschluss "verheerend". Denn nun müsste er eigentlich den Berliner Staatsvertrag mit der jüdischen Gemeinde kündigen, die unter anderem auch den Schutz der jüdischen Einrichtungen in Berlin regelten. "Wenn einem die eigene Partei so einen einschenkt, kann ich nur hoffen, dass nicht alle Delegierten gewusst haben, was sie da abgestimmt haben."