"Nicht meine Vorsitzende" - mit diesem Twitter-Hashtag kommentierte die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König im Sommer Wagenknechts Äußerungen in der Flüchtlingsdebatte.

König: "Kritik notwendig, wenn es um Grundwerte geht." Bildrechte: dpa Bis heute übt König immer wieder öffentliche Kritik an ihrer Pateigenossin: "Ich denke wir müssen das machen, gerade wenn es an Grundwerte geht, für die ich stehe und für die viele in der Linkspartei stehen."



Auch andere ehrgeizige Nachwuchspolitikerinnen der Linken sehen das so: Frauen jener Generation, die in den 90er-Jahren politisiert wurde, sich auf mittlerer Parteiebene vorgearbeitet hat und trotzdem außerhalb der Parlamente betont engagiert ist, etwa auf Anti-Nazi-Demos und in Flüchtlingsinitiativen.

"Rechte Floskeln bringen nichts"

Eine von ihnen ist Henriette Quade aus Halle. Seit mehreren Jahren sitzt sie für die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt – seit vergangenem Jahr mit der AfD zusammen. Wagenknechts Äußerungen fallen Quade nach eigenen Aussagen in mehrfacher Hinsicht auf die Füße. Beispielsweise wenn sie sich mit "Außerparlamentarischen" treffe, mit denen sie zusammenarbeite und die dann die Frage stellen würden, was denn in ihrer Partei los sei: "Ich erlebe schon, dass die Leute sehr klar differenzieren und umso mehr Fragen haben. Aber natürlich ist das etwas, was mich ärgert und was natürlich eine Auseinandersetzung über Migrationspolitik und über die AfD schwieriger macht."

Quade: "Rechte Floskeln bringen Linkspartei nichts." Bildrechte: dpa Zugleich bezweifelt Quade, dass Wagenknechts – wie sie es nennt - "rechte Floskeln" der Linkspartei mehr Stimmen bringen werden: "Ich glaube, dass das wenig Erfolgsaussichten hat. Ich glaube auch, dass es, so wie sie es betreibt, es inhaltlich falsch ist. So misslich die Lage aber auch ist, es ist eben nicht ein Konflikt, der die Partei spaltet."



Laut Quade ist die Linke immer im Plural zu nennen. Auch wenn es sehr leidenschaftliche Debatten gebe, stehe die Mehrheit der Partei eindeutig hinter ihrer Beschlusslage. Und die bedeutet laut Quade eben: "Offene Grenzen, Flüchtlingshilfe und eine ganz klare Absage an eine vermeintliche Sicherheitspolitik, die auf dem Rücken von Bürgerinnenrechten und auf dem Rücken von Minderheiten betrieben wird."

"Mehr als nur Wahlkampfgetöse"

Nagel: "Mehr als nur Wahlkampfgetöse." Bildrechte: Fraktion Die Linke im sächsischen Landtag/dpa Die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel, die 2014 das einzige Direktmandat für die Linke im Freistaat holte, hält Wagenknechts "Flirt mit Rechts" allerdings für mehr als nur Wahlkampfgetöse: "Sie kommt ja aus so einer fundamentalistischen linken Ecke, die schon immer Kapital und Arbeit als Hauptwiderspruch thematisiert haben, die auch keine Nationalismus-Kritik geübt haben, wie progressivere Teile der Linken. Das ist schon symptomatisch diese politische Linie, die sie fährt." Nagel glaubt aber, dass die meisten der Parteimitglieder, wie sie selbst auch, nicht auf Wagenknechts Seite stehen.

Auch Quade und König sehen das so. "Ich versuche immer zu erklären: Das eine ist Sahra Wagenknecht und das andere ist die Linkspartei", sagt Thüringens Linke-Abgeordnete König. Allerdings dürfte das einigen wohl nicht ganz plausibel erscheinen. Schließlich wurde Wagenknecht erst kürzlich zu einer der Spitzenkandidatinnen der Linken für die kommende Bundestagswahl gekürt. Dazu meint König: "Das Fatale ist ja, dass Wagenknecht eine sehr hohe mediale Resonanz hat."

Fluch und Segen zugleich

Tatsächlich wirkt Sahra Wagenknecht nach außen. Ihr rhetorisches Talent und ihr populistisches Gespür sind für die Partei offenbar unverzichtbar. Fluch und Segen zugleich also. Eine ähnliche Rolle spielte einst auch Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine, wie sich Nagel erinnert: "Lafontaine ist ja auch für ins Rechtspopulistische abdriftende Aussagen bekannt. Er hat aber im Kontext der Anschläge von Berlin davor gewarnt, die Tat zu politisieren." Wagenknecht sei aber eine gestandene Politikerin, die nicht abhängig von Männern sei, die hinter ihr stünden, so Nagel: "Wagenknecht steht für ihre Sachen ein und macht das auch bewusst."