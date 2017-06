Riexinger: "Schulz hat zu wenig Mumm"

Merkel könne aber abgewählt werden, sagte Riexinger an die Adresse der SPD gerichtet. Zugleich nahm er sich deren Kanzlerkandidat Martin Schulz vor. Er warf dem SPD-Chef vor, kaum konkrete Konzepte und zu wenig Mumm zu haben.



Schulz meine es mit seinem Versprechen für mehr soziale Gerechtigkeit nicht ernst. Die SPD wolle zwar mehr investieren, sage aber nicht, wie das finanziert werden soll. Ohne Umverteilung aber seien alle Versprechungen Schall und Rauch, so Riexinger.

Wagenknecht: "Dünne Suppe von Schulz"

Gysi wirbt für Kompromisse

Der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Gregor Gysi, mahnte seine Partei zu Kompromissen. Gysi sagte im Südwestrundfunk, in einer Regierungskoalition müsse die Linke auch zu solchen bereit sein. Wer nicht kompromissfähig sei, sei nicht demokratiefähig. Wer aber zu viele Kompromisse mache, gebe seine Identität auf, besonders wenn er bei gewichtigen Fragen Schritten in die falsche Richtung zustimme.



Auch Spitzenkandidat Dietmar Bartsch appellierte an seine Partei, sich einem rot-roten-Bündnis nicht zu verschließen. Er sagte, natürlich sie die Linke bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die Diskussion dafür hält er für verfrüht. Die Partei solle sich jetzt nicht über die Frage einer Regierungsbeteiligung streiten, weil dies aktuell nicht anstehe, sondern der Wahlkampf.

Mindestsicherung und Mindestrente zugesichert

Auf dem Parteitag in Hannover legt die Linke Schwerpunkte ihres Wahlprogramms fest. Am Sonntag soll es dann verabschiedet werden. Im Entwurf setzt sich die Linke für eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1.050 Euro anstelle des bisherigen Hartz-IV-Systems ein.



In gleicher Höhe will sie eine solidarische Mindestrente einführen. Das Niveau der gesetzlichen Rente will sie von derzeit rund 48 Prozent auf 53 Prozent anheben.



Auch der Mindestlohn soll nach dem Willen der Linken von derzeit 8,48 Euro auf zwölf Euro steigen. Geringverdiener sollen zudem steuerlich entlastet werden.

Finanzierung durch Umverteilung

Bezahlen will sie die Mehrausgaben durch eine Umverteilung von Vermögen. So will sie Vermögen ab einer Million Euro mit fünf Prozent besteuern, wobei die erste Million freigestellt sein soll.



Ab 70.000 Euro zu versteuerndem Einkommen soll der Steuersatz 53 Prozent betragen. Für noch größere Einkommen will sie eine Reichensteuer einführen. Die soll ab rund 260.500 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr 60 Prozent betragen und 75 Prozent ab einer Million Euro.

Milliarden-Investitionen versprochen