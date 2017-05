Der Innenexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière aufgefordert, die Versäumnisse beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge so schnell wie möglich aufzuklären. Der Politiker aus Sachsen-Anhalt sagte der "Passauer Neuen Presse", de Maizière müsse die Angelegenheit zur Chefsache machen und bis Ende Mai für Klarheit im Fall des Bundeswehroffiziers Franco A. sorgen. Ansonsten müsse sich de Maizière fragen, ob er als Minister nicht fehl am Platze sei.

Der Bundeswehroffizier Franco A. hatte sich unter falscher Identität als Flüchtling aus Syrien registrieren lassen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte ihm Ende 2016 eingeschränkten Schutz gewährt. Am Mittwoch räumte das Bamf ein, dass in diesem Fall "eklatante Fehler in allen Schritten des Asylverfahrens" gemacht wurden.



So hätten "die Mängel im Hinblick auf die Identitätsfeststellung aufgeklärt werden können und auch müssen". Es gebe aber keine Hinweise auf eine bewusste Manipulation durch Behördenmitarbeiter. Franco A. hatte kein Arabisch gesprochen. Seine Anhörung fand auf Französisch statt. Laut Bamf werden die beteiligten Anhörer, Entscheider und Übersetzer nicht mehr in der Behörde eingesetzt.