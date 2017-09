Geringer Anteil an Privatautobahnen Von den rund 13.000 Autobahnkilometern sind gerade einmal 388 Kilometer in privater Hand bzw. in sogenannten öffentlich-private Partnerschaften. In Mitteldeutschland betrifft es nur in Thüringen zwei Strecken, deren Bau und Unterhaltung so organisiert ist: Die A4 zwischen Gotha bis zur Landesgrenze Hessen und die A9 von Lederhose bis zur Landesgrenze Bayern.