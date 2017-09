Was wir jetzt einzahlen, sollte im Alter jedem selber wieder zu Gute kommen. Und Pflege wird in der Perspektive noch häufiger nötig sein. Gerade die Pflegeberufe sind so schwer und sind so minder angesehen in unserer Gesellschaft. So gibt es auch keinen Anreiz für die jungen Leute. Also muss auch in der Pflegeversicherung ein bisschen mehr eingezahlt werden. Das ist ja ein Minimum, was wir derzeit zahlen.

Passantin in Leipzig