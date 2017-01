Demnach liegt das mittlere Bruttoeinkommen von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten im Erzgebirgskreis mit 2.036 Euro im Monat so niedrig wie sonst nirgends. In Görlitz fällt das Einkommen mit 2.068 Euro nur geringfügig höher aus. Sehr wenig bekommen auch die Beschäftigten in den Kreisen Vorpommern-Rügen und Elbe-Elster in Brandenburg. Die Brutto-Einkommen liegen ebenfalls nur knapp über 2.000 Euro. Deutschlandweit liegt der mittlere Wert bei 3.084 Euro.

Ein großer Arbeitgeber ist der Garant guter Löhne. Wolfsburg gilt als Stadt der Autobauer. Bildrechte: dpa

In Bayern liegen zwei Kommunen, wo das mittlere Einkommen am höchsten ist. In Ingolstadt liegt die Mitte bei 4.545 Euro und in Erlangen bei 4.486 Euro. Damit rangieren die beiden Städte deutschlandweit auf Platz zwei und vier.



Angeführt wird die Liste von Wolfsburg in Niedersachsen mit 4.610 Euro. Ludwigshafen am Rhein landete mit 4.491 Euro auf Platz drei.