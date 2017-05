Das eine oder andere Rätsel haben die Wähler in Schleswig-Holstein den Politikern und auch uns Journalisten aufgegeben.

Rätsel zwei: Wie kann es einem jungen und begeisterungsfähigen Politiker namens Daniel Günther gelingen, aus dem Stand in nur wenigen Monaten eine zerstrittene Partei namens CDU hinter sich zu versammeln und mit ordentlichem Vorsprung die Wahl gegen den Amtsinhaber zu gewinnen?

Mein Versuch einer Annäherung an die Lösung dieser Rätsel: Wenn die politischen Fragen und Probleme kompliziert sind und alles eng miteinander verknüpft scheint, wenn in den Parteiprogrammen nur noch Politologen und Juristen große Unterschiede finden, wenn der politische Stil der Diskussionen eher samtpfötig und kuschelweich wirkt, wenn die Wähler vor lauter Untergangsgeraune und Hysterie der Radikalen ihre Welt nicht mehr wiedererkennen und befürchten müssen, den Überblick zu verlieren, dann ist die Stunde der Persönlichkeiten gekommen, der Politiker und Politikerinnen, die authentisch wirken, eckig oder anders oder frisch oder schrullig oder warmherzig oder bürgernah oder alles zusammen, also Menschen mit einer Ausstrahlung, die über das Politische hinausgeht. Politik muß die Herzen der Bürger erreichen, nicht nur die Köpfe. Das scheint zumindest eine der Lehren aus dieser Überraschungswahl im hohen Norden.