In Deutschland atmen Stadtbewohner nach wie vor zu viele gefährliche Stickstoffdioxide ein. Nach aktuellen Daten des Umweltbundesamts lagen die NO2-Werte im Jahr 2016 an 57 Prozent der Mess-Stationen regelmäßig über den Grenzwerten. In Mitteldeutschland waren demnach vor allem Leipzig, Dresden und Halle betroffen - und generell eher Städte als ländliche Regionen.

Vor allem verkehrsreiche Städte sind dabei zu stark belastet. So liegen die Spitzenwerte der UBA-Messdaten etwa in Nordrhein-Westfalen aus zehn Städten dort vor allem in Köln, gefolgt von Düsseldorf, Dortmund und Hagen.



Überschritten wurde der zulässige Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auch in Wuppertal, Aachen, Gelsenkirchen, Oberhausen, Essen und Leverkusen. Eher saubere Luft in dem Bundesland atmen Menschen in der Eifel und im Rothaargebirge, also in Regionen mit deutlich weniger Verkehr.