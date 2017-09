Die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt wehrt sich gegen die Verwendung des Luther-Konterfeis auf Wahlplakaten der NPD. Die Stiftung hat nach eigenen Angaben eine außergerichtliche Aufforderung auf Unterlassung an die rechtsextreme Partei geschickt.

Ursprünglich wäre die Frist an diesem Donnerstag abgelaufen. Dann hätte die Stiftung eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung eingereicht. Doch die NPD sperrt sich dagegen, die Plakate abzuhängen, und spielt auf Zeit. Sie hat eine Fristverlängerung bis kommenden Montag beantragt. Erst dann entscheidet sich, ob die Stiftung eine einstweilige Verfügung erwirkt. Doch nach der Wahl am 24. September müssen ohnehin alle Wahlplakate zügig abgehängt werden.

Auf dem in vielen Bundesländern aufgehängten Wahlplakat ist neben dem Reformator eine Abwandlung seines bekannten Zitats "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" zu sehen. Bei der NPD heißt es "Ich würde NPD wählen - Ich könnte nicht anders". Dabei verwendet die NPD ein Lutherporträt aus dem Jahr 1528, das in der Dauerausstellung des Lutherhauses in Wittenberg hängt.