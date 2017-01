Bundesjustizminister Heiko Maas hat ein härteres Vorgehen gegen islamistische Gefährder angekündigt. Der SPD-Politiker sagte am Sonntag in Berlin, er werde in den kommenden Tagen sehr konkrete Vorschläge zu dem Thema machen. Maas reagierte damit auch auf die jüngste Kritik von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der der SPD mangelnde Kooperationsbereitschaft vorgeworfen hatte.