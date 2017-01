Als Konsequenz aus dem Anschlag von Berlin haben Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Bundesjustizminister Heiko Maas ein härteres Vorgehen gegen Gefährder vereinbart. Das teilten die beiden Minister am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz mit. So soll für die sogenannte Gefährderhaft ein eigener Haftgrund geschaffen und damit die Abschiebehaft erleichtert werden. Im BKA-Gesetz für das Bundeskriminalamt soll darüber hinaus eine elektronische Fußfessel für Gefährder eingeführt werden. Außerdem sei die Einführung einer Residenzpflicht geplant, also eine verschärfte Wohnsitzauflage für Asylbewerber, die über ihre Identität täuschen, kündigten die beiden Minister an. Bei Verhandlungen mit Herkunftsländern über die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber sollten alle Politikfelder einbezogen werden, auch die Entwicklungshilfe.

Kerzen und Blumen erinnern am Breitscheidplatz an die Opfer des Anschlags von Anis Amri. Bildrechte: dpa

Entsprechende Gesetze sollen den beiden Ministern zufolge innerhalb von Wochen auf den Weg gebracht werden. Sie sind eine direkte Reaktion auf den Anschlag in Berlin. Der Tunesier Anis Amri war am 19. Dezember mit einem polnischen Lastwagen auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Er tötete elf Menschen und verletzte mehr als 50. Nur ein automatisches Bremssystem im Lkw verhinderte Schlimmeres. Den polnischen Fahrer hatte er zuvor schon getötet.



Amri war als Gefährder eingestuft und ausreisepflichtig, konnte aber nicht abgeschoben werden, weil sein Heimatland Tunesien ihm keine Papiere ausgestellt hatte. Die Minister erklärten nun, man wolle sicherstellen, dass sich ein Fall Amri in Deutschland nicht wiederhole. De Maizière sagte, die Regierung sei in schwierigen Zeiten imstande, vernünftige Ergebnisse für eine höhere Sicherheit der Bürger zu erzielen, ohne unverhältnismäßig in Freiheitsrechte einzugreifen. Maas sagte, der wehrhafte Rechtsstaat sei die beste Antwort auf den Hass der Terroristen.