Sicherheits-Debatte Maas und de Maizière beraten über Sicherheitsmaßnahmen

So lang die Liste, so einfach das Ziel: Ein "Fall Amri" soll sich nicht wiederholen, also ein Terroranschlag wie am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016, begangen durch einen sogenannten islamistischen Gefährder. Gefährder sind Personen, die im begründeten Verdacht stehen, demnächst schwere politisch motivierte Straftaten zu begehen. Etwa 550 islamistische Gefährder gibt es derzeit, knapp die Hälfte hat keinen deutschen Pass, bei 62 wurde der Asylantrag abgelehnt, sie sind also ausreisepflichtig. Was also tun?