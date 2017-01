Bundesjustizminister Heiko Maas hat eingeräumt, dass die Behörden im Fall des Terrorverdächtigen Anis Amri Fehler gemacht haben. Der SPD-Politiker sagte am Donnerstagabend im ZDF, beim bisherigen Erkenntnisstand könne niemand sagen, dass es keine Fehler gegeben habe. Amri sei als Gefährder eingestuft worden. Jetzt müsse aufgearbeitet werden, warum der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz nicht verhindert werden konnte.



Maas kündigte für die nächsten Tage einen Bericht aller beteiligten Behörden an. Darin solle "sehr exakt" dargestellt werden, wer was wann gemacht und entschieden hat. Zuvor hatte bereits Bundesinnenminister Thomas de Maizière erklärt, es werde einen Bericht über das Vorgehen der Behörden geben. Ein allgemeines Versagen der Sicherheitsbehörden bestritt er aber. Die Behörden stehen unter anderem in der Kritik, weil sie eine monatelange Überwachung des Tunesiers Amri eingestellt hatten.