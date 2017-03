Der sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth hat Vorwürfe zurückgewiesen, es gebe in Deutschland eine "Asyl-Lotterie". Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, der Begriff sei unverantwortlich. Damit würden Zufall und Willkür suggeriert. Die Vorgaben für die Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge seien bundesweit einheitlich.

Eine Studie der Universität Konstanz hatte große Unterschiede zwischen den Anerkennungsquoten in den einzelnen Bundesländern festgestellt. Die Autoren sprach von einer "Asyl-Lotterie". Der Erfolg eines Asylantrags hänge wesentlich davon ab, in welchem Bundesland er gestellt worden sei. Die Bamf-Mitarbeiter würden in ihren Entscheidungen Rücksicht auf "wahrgenommene Befindlichkeiten" des Bundeslandes nehmen.

"Gleiche Chancen für alle"

Mackenroth widersprach dieser Darstellung. Es sei unseriös zu behaupten, dass Bamf-Mitarbeiter in Sachsen Entscheidungen auch an den fremdenfeindlichen Übergriffen im Freistaat ausrichteten.

Auch das Bamf selbst wies die Behauptung zurück. Die Behörde erklärte, jeder Schutzsuchende habe in Deutschland die gleiche Chance auf asylrechtliche Anerkennung. Dies sei unabhängig von der gesellschaftlichen oder politischen Situation in den einzelnen Bundesländern.

Große Unterschiede auch 2016

Für die Studie wurden die Asylzahlen in den Jahren 2010 bis 2015 ausgewertet. Danach hatte das Saarland mit 69 Prozent die höchste Quote, Berlin mit rund 25 Prozent die niedrigste. In Sachsen lag die Quote bei fast 27 Prozent, in Thüringen bei 31 und in Sachsen-Anhalt bei rund 32 Prozent.

Nach Recherchen von MDR AKTUELL ergaben sich bei Asylanträgen von Irakern und Afghanen auch 2016 große Unterschiede. So erhielten in Sachsen knapp 49 Prozent der Afghanen den Asyl-Status. In Sachsen-Anhalt waren es 60,5 Prozent. Bei den Irakern lag die Quote in Sachsen bei rund 59, in Sachsen-Anhalt bei gut 69 Prozent. Die Schutzquote bei Syrern betrug dagegen bundesweit 95 Prozent und mehr.