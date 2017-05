Als jüngster französischer Präsident aller Zeiten hat Emmanuel Macron sein Amt im Élyséepalast angetreten. Der 39-Jährige löste am 14. Mai mit einer feierlichen Zeremonie seinen Vorgänger François Hollande ab. Er wolle den Franzosen ihr Selbstvertrauen wiedergeben, sagte Macron. Außerdem kündigte er an, sich für Reformen in der EU einzusetzen. (Über die Amtseinführung berichtet MDR AKTUELL auch im Fernsehen am 14.05.2017 um 19:30 Uhr) Bildrechte: dpa