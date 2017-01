Paragraf 103 Strafgesetzbuch 1) Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder wer mit Beziehung auf ihre Stellung ein Mitglied einer ausländischen Regierung, das sich in amtlicher Eigenschaft im Inland aufhält, oder einen im Bundesgebiet beglaubigten Leiter einer ausländischen diplomatischen Vertretung beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, im Falle der verleumderischen Beleidigung mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 2) Ist die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen, so ist § 200 anzuwenden. Den Antrag auf Bekanntgabe der Verurteilung kann auch der Staatsanwalt stellen.

Böhmermann testete die deutsche Rechtssprechung aus. Bildrechte: Ben Knabe/ZDF

Die Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter bleibe aber strafbar wie eine Beleidigung jedes anderen Menschen auch, sagte Maas mit Blick auf den Ausgangspunkt der Debatte. Der Satiriker Jan Böhmermann hatte vor einem Jahr in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einem sogenannten Schmähgedicht angegriffen. Dagegen legte Erdogan nach Paragraf 103 des Strafgesetzbuches Beschwerde ein. Böhmermann erklärte, er habe damit aufzeigen wollen, was in Deutschland als Satire erlaubt ist und was nicht.