Bundesinnenminister Thomas de Maizière will künftige Grenzkontrollen auf eine neue Rechtsgrundlage stellen und damit das Prozedere vereinfachen. Beim Treffen der EU-Innenminister in Malta kündigte er an, dass er die Notwendigkeit künftiger Kontrollen nicht mehr nur mit der Flüchtlingskrise begründen werde, sondern auch mit Terrorgefahr. Deutschland habe eine besondere Sicherheitslage, gerade in diesem Halbjahr und gerade nach dem Berliner Anschlag, sagte de Maizière am Rande des Treffens.