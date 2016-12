Marokkanische Sicherheitsbehörden haben deutsche Dienste bereits im September und Oktober vor Anschlagsplänen des mutmaßlichen Berlin-Attentäter Anis Amri gewarnt. Wie am Freitag aus Sicherheitskreisen bekannt wurde, gingen die Meldungen damals zeitgleich an den Bundesnachrichtendienst (BND) und das Bundeskriminalamt (BKA). Die Informationen aus Marokko dürften auch im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern (GTAZ) in Berlin eine Rolle gespielt haben.

Marokkanische Dienste bestätigen Warnungen

Marokkanische Sicherheitskreise bestätigten am Freitag, dass es von ihrer Seite zwei entsprechende Warnungen gegeben habe. Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" soll der marokkanische Geheimdienst die Warnungen am 19. September und am 11. Oktober weitergeleitet haben. Die Zeitung beruft sich auf Informationen aus der marokkanischen Regierung. Konkret sei es um die Gesinnung Amris gegangen und seine Bereitschaft, einen Terroranschlag durchzuführen.



Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte auf eine Frage zu der Warnung aus Marokko bei einer Pressekonferenz in Berlin: "Ich kann darüber keine Aussage machen." Er fügte hinzu, es gebe "sehr viele Gerüchte in diesem Fall".

Mögliches Treuebekenntnis zu IS

Amris Familie in Tunesien war geschockt, als sie von den Terrorvorwürfen erfuhr. Bildrechte: dpa Am Freitag wurde außerdem bekannt, dass Amri vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche offenbar auch ein Treuebekenntnis gegenüber der Terrormiliz "Islamischer Staat" abgegeben hat. Das IS-Sprachrohr Amak veröffentlichte am Freitag ein Video, auf dem angeblich Amri zu sehen ist. Die Aufnahme zeigt einen Mann auf einer Brücke in Berlin, hinter ihm ist ein Gewässer zu sehen. Da die Bäume im Hintergrund noch Blätter tragen, scheint das Video schon vor einigen Wochen aufgenommen worden zu sein.

"... um Euch zu schlachten, Ihr Schweine"

Auf der knapp dreiminütigen Aufnahme schwört Amri dem IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi die Treue. Der auf dem Video zu sehende junge Mann richtet sich dabei an die "Kreuzzügler": "Wir kommen zu Euch, um Euch zu schlachten, Ihr Schweine." Es werde Rache für das Blut von Muslimen geben, das vergossen wurde. "Wir werden Rache üben, Rache üben, Rache üben, so Gott will." Amak gab dem mutmaßlichen Attentäter den Kampfnamen Abu Bara al-Tunisia. Die Echtheit der Aufnahme konnte bisher allerdings nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden.

Mit Sattelschlepper in Besuchermenge