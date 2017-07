Kurzbesuch in Hamburg Schulz rackert gegen Merkel

Die Stimmung im Hamburger Schanzenviertel ist immer noch gereizt: "Schulz, hau ab!", schallt es dem SPD-Kanzlerkandidaten entgegen. Martin Schulz will sich nach den heftigen Krawallen beim G20-Gipfel selbst ein Bild machen. Er ist umringt von Kameras und Mikrofonen.

Bei manchen Anwohnern kommt das nicht gut an: "Das ist einfach nur lächerlich, von vorn bis hinten", sagt ein junger Mann mit Ohrring. "Verpisst euch!", klingt es hinter ihm vom anderen Gehweg. Das Viertel habe keinen Bock auf Martin Schulz auf Wahlkampftour.

Schulz komme viel zu spät hierher, sagt der Ladenbesitzer. Maurice Khalil nebenan, dem die Apotheke im Schanzenviertel gehört, sieht das anders. Er holt eine rosa Plastiktüte aus dem Regal. Darin bewahrt er ein besonderes Andenken an die Krawallnächte auf, einen dicken Pflasterstein, der vom Haus gegenüber vor seine Apotheke geworfen wurde. Er zeigt ihn Martin Schulz. "Es war erschreckend, entsetzlich, zum Heulen. Aber es war zum Teil auch schön, wenn man die Nachbarn gesehen hat, die vorbei kamen, die auf die Apotheke aufgepasst haben, auch auf die umliegenden Geschäfte." Das sei schon ein ganz tolles Gefühl gewesen. "Toll", sagt Martin Schulz.

Er wolle zuhören und die Stimmung aufnehmen, sagt Schulz. Solidarität mit den Bewohnern zeigen. "Ganz klar: Der eine oder die andere haben Traumatisches an diesem Wochenende erlebt und bedürfen der Zuwendung. Und es ist auch so, dass die Demokratie Gesicht zeigen muss. Man darf sich nicht einschüchtern lassen." Auch nicht von denen, die Schulz ausbuhen in der Schanze: "Das überrascht mich nicht, dass Leute dieser Art mich nicht mögen. Wenn Leute, die die Demokratie infrage stellen, rufen 'Hau ab', fühle ich mich bestätigt."