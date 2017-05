Ende Dezember 2013 reichte Franco A. seine Masterarbeit mit dem Titel "Politischer Wandel und Subversionsstrategien" an der Militärakademie Saint-Cyr ein. Die Prüfer der renommierten französischen Offiziersschule brauchten nur wenige Tage, um zu erkennen, womit sie es hier zu tun hatten: Am 8. Januar 2014 bestellten sie Franco A. ein. Ergebnis: nicht bestanden wegen rassistischer Argumente.

Die Militärakademie informierte die deutschen Vorgesetzten von Franco A. Die leiteten Vorermittlungen für ein Disziplinarverfahren ein und gaben ein internes Gutachten in Auftrag. Ein Historiker des Zentrums für Militärgeschichte in Potsdam kam ebenfalls zu einem eindeutigen Urteil: Der Text sei keine wissenschaftliche Arbeit, sondern eine einzige Verschwörungstheorie - radikalnationalistisch und rassistisch.

Hauptthese: Es gebe einen geheimen Rassenkampf gegen die westliche Welt. Geführt unter anderem mit Hilfe der Menschenrechte. "Eine Mehrheitsgesellschaft könne per se kein Interesse an der Verbreitung der Menschenrechte haben, weil so auch den nicht zu einem Volk gehörenden Menschen die gleichen Rechte eingeräumt würden, die die Mehrheit bereits besitzt. Einzig die Minderheit könne deshalb an der universellen Verbreitung der Menschenrechte interessiert sein", heißt es in dem Gutachten, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Von "Durchmischung der Rassen" und "gesunden Völkern" sei in der Arbeit die Rede. Der Gutachter kommt zu dem Schluss: