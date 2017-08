Zum Jahrestag des Baus der Berliner Mauer vor 56 Jahren haben Politik und Verbände an die Opfer der innerdeutschen Grenze erinnert. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte am Sonntag in Berlin, die Mauer sei 28 Jahre lang "das weltbekannte Symbol der Gnadenlosigkeit des SED-Regimes gewesen".

Erinnerung an die Grenz-Opfer aufrechterhalten

Die CDU-Politikerin mahnte vor diesem Hintergrund, die Erinnerung an die Grenz-Opfer aufrechtzuerhalten. Ihrer würdig zu gedenken, bleibe "elementarer Bestandteil der gesamtstaatlichen Erinnerungskultur". Die Arbeit der Gedenkstätten und Zeitzeugen habe ebenso wie die wissenschaftliche Aufarbeitung einen entscheidenden Anteil daran, dass heute vor allem jungen Menschen ohne eigene Diktaturerfahrung die Werte Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vermittelt würden, sagte die Kulturstaatsministerin.

Grütters wollte gemeinsam mit Berlins Kultursenator Klaus Lederer und Zeitzeugen am Nachmittag in der Gedenkstätte Berliner Mauer einen Kranz niederlegen. Zuvor war stellvertretend für alle Todesopfer an der Berliner Mauer in einer Lesung in der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße an Czeslaw Jan Kukuczka erinnert worden. Der Pole war im März 1974 bei seiner Ausreise am Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße hinterrücks erschossen worden.

Mauerbau am 13. August 1961

In der Nacht zum 13. August 1961 gab die DDR-Führung in Berlin den Startschuss zum Bau der Mauer, die die knapp 1.400 Kilometer lange Grenzbefestigung zwischen der DDR und der Bundesrepublik komplettierte. In den Jahren zuvor waren immer mehr Menschen über West-Berlin aus der DDR geflohen. Erst 28 Jahre später, im Herbst 1989, fiel dieses Symbol der deutschen Teilung wieder. Nach aktuellen Erkenntnissen starben mindestens 130 Menschen allein an der Mauer in Berlin.

Die Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft nannte den Beginn des Mauerbaus "ein Symbol für Trennung, Tötung und Unterdrückung zahlreicher Menschen". Diejenigen, die ihr Leben an der Mauer lassen mussten, dürften niemals vergessen werden.