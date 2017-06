Bereits bis Mitte der 1990er-Jahre war die Ost-Wirtschaftskraft auf rund 60 Prozent des Westniveaus angestiegen. Rund 600 Milliarden Euro öffentliches und privates Kapital flossen in den Osten Deutschlands. Doch seit Mitte der 1990er-Jahre stagnierte die Wirtschaftskraft. In Leipzig beispielsweise habe sich nach der ersten Investitionswelle die De-Industrialisierung einer ganzen Region gerächt, sagte der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Wolfgang Tiefensee dem MDR. "Die Stadt hatte von 110.000 Industriearbeitsplätzen 100.000 verloren, 10.000 waren noch übrig. Da habe ich schon hin und wieder gedacht: Das ist nicht zu schaffen."

Gut bezahlte Jobs sind in Ostdeutschland über viele Jahre nach der Wiedervereinigung rar geblieben. In der Folge stiegen die Abwanderungsquoten bis zur Jahrtausendwende. Erst seit gut fünf Jahren fallen sie deutlich. Der Osten verlor einen großen Teil seines Humankapitals.



Der Freistaat Sachsen etwa investierte 2008 rund 720 Millionen Euro in die Bildung. Zu Gute kam das vor allem Bayern und Baden-Württemberg, da insbesondere gut Qualifizierte in diese Bundesländer abwanderten. So kostete die Ausbildung der Menschen, die nach Bayern abwanderten, rund 320 Millionen Euro. Die Ausbildungsfinanzierung der Menschen, die es nach Baden-Württemberg zog, hat rund 194 Millionen gekostet. Die Ost-Zuwanderer bescheren dem Westen bis heute jährlich 70 Milliarden Euro Wertschöpfung.