Die Ministerpräsidenten der Länder wollen keine Auflösung der ARD als bundesweitem Sender. "Das ist nicht unser Ziel - unser Ziel ist es, die Anstalten aufrecht zu erhalten", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Freitag zum Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in Saarbrücken. Allerdings müssten die öffentlich-rechtlichen Sender zu besseren und effizienteren Strukturen kommen, erklärte die SPD-Politikerin.

In einem Interview mit dem MDR bestritt der CDU-Politiker nun allerdings, im Zuge dessen auch die Abschaffung der Tagesschau gefordert zu haben: "Ich habe nicht gesagt, die 'Tagesschau' muss abgeschafft werden, sondern ich habe gesagt, die 'Tagesschau' wird sich verändern müssen." Die Sendung müsse dem Profil einer stärkeren Regionalisierung entsprechen. "Das kann bedeuten, dass noch mehr aus den Ländern berichtet wird." In einem föderalen Staat sei es wichtig, mehr voneinander zu wissen.

Robra will die Tagesschau doch nicht abschaffen. Bildrechte: IMAGO

Zugleich konkretisierte Robra seine Reformvorschläge für ein regionaleres ARD-Angebot. So sei ihm die Berichterstattung aus den Ländern nicht ausreichend genug: "Ich sehe es aus der Sicht eines ostdeutschen Bundeslandes. Wir fühlen uns in der ARD nicht ausreichend repräsentiert und dargestellt." Zur demokratischen Meinungsbildung seien mehr Berichte aus den Ländern in der ARD unerlässlich. Laut Robra muss es deswegen das Ziel sein, die notwendige Substanz der Landesrundfunkanstalten zu erhalten und zu stärken.