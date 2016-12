Die Rechnung ist einfach: Je schneller die Ausreise, umso größer die finanzielle Unterstützung. So verließen Deutschland bis November allein 15.000 Albaner. Deutlich erhöht hat sich auch die Zahl der Rückkehrer in den Iran und den Irak. Und nach Afghanistan haben sich die freiwilligen Ausreisen auf 3.200 verzehnfacht. Harald Neymanns ist Sprecher im Bundesinnenministerium: "Mit Stand 27.12.2016 wurde 54.123 Personen die Ausreise mit Förderung bewilligt. Da ist eine erhebliche Steigerung festzustellen. Das ist zu begrüßen, weil wir ein größeres Volumen an Asylbewerbern haben und damit logischerweise auch mehr abgelehnte Asylbewerber." Und wenn diese freiwillig das Land verließen, sei das immer einer Abschiebung vorzuziehen.