Wenn wir die Krise Europas überwinden wollen, müssen wir anders über Europa reden. Da ist sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sicher. "Damit beginnt Politik, dass man das Richtige erzählt." Über die Europäische Union seien viele falsche Geschichten im Umlauf, auch und gerade in Deutschland, so Gabriel. Deutschland sei der "Lastesel der Europäischen Union".

Wir sind die Nettozahler, wir sind die, die alles tragen. Leider erzählen wir das seit Jahrzehnten, und zwar egal wer regiert hat. Sigmar Gabriel, Außenminister

Exportweltmeister Deutschland

Solche Erzählungen sind laut Gabriel mit Schuld an der gegenwärtigen Krise der EU. Weil sie nationale Interessen in den Mittelpunkt stellen. Und so Wasser auf die Mühlen der Europa-Skeptiker sind. Wenn man die Geschichte richtig erzählt, da ist sich Gabriel sicher, dann kann man die Menschen wieder für die EU begeistern. Man schicke zwar mehr Steuergelder nach Brüssel, als man zurückbekomme.

Man wird nicht Europa- und Weltmeister im Export, wenn man nicht auch so viel Stahl, Elektrotechnik und Chemie produziert, das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern gekauft wird. Sigmar Gabriel, Außenminister

Und nur wenn es den europäischen Nachbarn gut ginge, gäbe es auch genug Geld, die deutschen Autos zu kaufen.

Mehr in Europa investieren

60 Prozent seiner Waren und Dienstleistungen exportiert Deutschland in die EU. Wir müssten also ein ureigenstes Interesse daran haben, dass es dem Rest Europas gut geht, so Gabriel. Und weil nackte Zahlen und trockene Argumente selten große Debatten anstoßen, hat der Außenminister eine andere Idee. Er wolle, dass seine Partei im Bundestagswahlkampf erstmals offensiv dafür antrete, mehr in Europa investieren zu wollen.

Dass wir sogar bereit sind, das notfalls alleine zu machen oder mit anderen gemeinsam, ohne dass das gleich für alle gilt. Sigmar Gabriel, Außenminister

Beim Koalitionspartner stößt der Außenminister und Vizekanzler von der SPD damit auf Unverständnis. Ein Vorschlag zur Unzeit sagt zum Beispiel Regierungssprecher Steffen Seibert für die Kanzlerin. Die konkrete Debatte über den nächsten EU-Finanzrahmen nach 2020 stehe im Moment gar nicht auf der Tagesordnung.

Kritik von der CDU

Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag Volker Kauder macht deutlich: Ein starkes Europa sei wichtig. Aber dieses Europa müsse sich mehr auf seine Kernaufgaben konzentrieren – auf das, was wirklich wichtig ist. Dann würden die Mittel auch reichen. Auch Finanzminister Wolfgang Schäuble kann Gabriels Rezept gegen die Krise der EU nichts abgewinnen.

Das ist eine ganz falsche Botschaft, wenn man sagt: Das liegt am Geld. Das liegt daran, dass die Länder ihre Aufgaben erfüllen müssen. Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister

In Griechenland zum Beispiel gingen die Reformen immer noch zu langsam voran. Schäuble mahnt daher: Mehr Geld darf es nur gegen Reformen geben, sonst seien die Probleme Europas nicht zu lösen. "Hilfe ja, aber nicht in ein Fass ohne Boden". Sigmar Gabriel überzeugt das Spardiktat nicht. Er erinnert daran, dass auch Deutschland zu Zeiten der Hartz-4-Reformen mehr Schulden gemacht hat, als es die EU erlaubt.

Die richtige Geschichte erzählen

Deutschlands Erfolg komme daher, ganz bewusst in der Zeit, in der das Land reformiert worden sei, nicht noch die wirtschaftliche Entwicklung vor die Wand gefahren, sondern in Bildung, in erneuerbare Energien, in Forschung und Entwicklung investiert zu haben. Und das gelte auch für Europa. Es gehe darum, die richtige Geschichte zu erzählen.

Wer Reformen macht, braucht Zeit, um Defizite zu reduzieren. Sigmar Gabriel, Außenminister

Und Gabriel weiß auch: Wer die richtigen Geschichten erzählt, hat gute Chancen, Wahlen zu gewinnen. Ob "mehr Geld für Europa" dabei ein Gewinnerthema ist, wird sich noch zeigen müssen.