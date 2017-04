Verstöße gegen das Ausländerrecht herausgerechnet ist Bayern das sicherste Land in Deutschland mit 4.875 Straftaten je 100.000 Einwohner. Die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg finden sich am anderen Ende des Rankings. Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen mit jeweils mehr als 8.000 Fällen je 100.000 Einwohner gehören zu den Flächenländern mit der höchsten Kriminalität.

Schon am Wochenende waren Zahlen zur Kriminalität in Deutschland bekannt geworden. Demnach kam es im vergangenen Jahr bundesweit zu 193.542 Gewalttaten und damit 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei stieg die Zahl der schweren Körperverletzungen um 9,9 Prozent auf 140.033 Fälle, wobei hier vor allem die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen, aber auch der tatverdächtigen Zuwanderer gestiegen ist. Insgesamt registrierte die Polizei im Jahr 2016 in Deutschland rund 6,37 Millionen Straftaten in allen Bereichen nach rund 6,33 Millionen im Jahr davor.