Der Vorsitzende des Ausschusses, der Linken-Abgeordnete Herbert Behrens: "Dass sie vom VW-Skandal unter Umständen erst später erfahren hat, mag so sein. Gleichwohl wissen wir aus den verschiedenen Anhörungen der Zeugen, dass der Skandal nicht erst im September 2015 im Raum war. Wir haben Hinweise darauf, dass es immer wieder Schreiben der Automobilindustrie an die Kanzlerin gegeben hat, und auch Gespräche zwischen Merkel und der Industrie. Dabei ging es um die Themen CO2-Ausstoß und Grenzwerte."

Thema in der Anhörung dürfte auch ein Treffen Merkels 2010 mit dem damaligen kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger sein. In dem Gespräch soll sie zu strenge Schadstoff-Vorgaben für Diesel-Autos in den USA moniert haben. Die SPD-Parlamentarierin Kirsten Lühmann glaubt aber nicht, dass Merkel von den Software-Manipulationen gewußt hat. "Eine Politikerin kann nicht davon ausgehen - wenn sie gebeten wird, bei einer anderen Nation ein Thema anzusprechen - dass in der Folge illegal auf diesem Markt unterwegs sind. Ich glaube, dieser Analogschluss ist sehr weit hergeholt."