Schon vor zwei Jahren hatten Demonstranten am Brandenburger Tor vor dem Klima-Tagungszentrum Fahnen geschwenkt, Pappköpfe von Angela Merkel getragen, ein hohes Windrad aufgebaut, enttäuscht gewirkt. Jetzt, beim neuerlichen Klimadialog, habe sich nicht viel geändert, sagt der Grüne Energiepolitiker Oliver Krischer: "Also Angela Merkel und Klimakanzlerin, das ist lange, lange, lange her." Man müsse im Gegenteil konstatieren:

In Deutschland findet überhaupt keine Klimaschutzpolitik mehr statt. Oliver Krischer, Grüne

Eigene deutsche Klimaschutzziele? Gerissen. Kohle-Ausstieg? Verschoben. Ziel von einer Millionen-Elektro-Autos auf deutschen Straßen bis 2020? Einkassiert. Da hat die Kanzlerin zuletzt eher lapidar bei einem CDU-Arbeitnehmerkongress den Stecker gezogen: "Wir haben uns vorgenommen eine Million Elektroautos auf der Straße im Jahre 2020. So wie es im Augenblick aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen."

Klimaschutz ist auch Wirtschaftspolitik

Sogar Bundesumweltministerin Barbara Hendricks muss da schlucken. "Natürlich finde ich es bedauerlich, dass wir dieses Ziel aufgeben, denn wir brauchen es einmal unter dem Gesichtspunkt Klima, aber auch unter dem Gesichtspunkt der Fortentwicklung der deutschen Autoindustrie."

Trotzdem sieht SPD-Politikerin Hendricks das Klimaschutz-Glas in Deutschland eher halbvoll als halbleer. Auch, weil Deutschland international weiterhin ausstrahlt, ausstrahlen muss, meint die SPD-Ministerin.

Wir werden beobachtet, und die Erwartungen an Deutschland sind außerordentlich hoch. Und dem wollen und müssen wir natürlich auch gerecht werden. Barbara Hendricks, Bundesumweltministerin

Das müsse nicht nur Ziel sein, weil Deutschland sich im Pariser Klima-Abkommen dazu verpflichtet habe, sondern auch, "weil es die technologische Zukunft ist".

Doch diese Zukunft sehen Umweltverbände akut gefährdet. Gerade hat Solarzellenproduzent Solarworld Insolvenz angemeldet. Batterien werden nicht vorrangig in Deutschland produziert. Da helfen manche Länder, wie China, mit günstigen Löhnen und zusätzlichen Staatshilfen auch ganz massiv nach.

Unklarer Kurs der USA

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Bildrechte: dpa Gleichzeitig wird es international komplizierter. Donald Trump hat seine Klima-Finanzierung eingestellt. Der US-Präsident droht immer wieder mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klima-Abkommen. Seine Unterhändler waren zuletzt beim Klimatreffen in Bonn verunsichert – und wussten nicht wirklich, für was sie eintreten sollten und für was nicht.



Ein Desaster, meint Umweltministerin Hendricks. Sie verbucht es schon als Erfolg, dass beim Petersberger Klimadialog in Berlin überhaupt eine US-Vertreterin aus dem State Department dabei sein wird. Das war zuletzt nicht mehr sicher gewesen.

Deutschland büßt Vorreiter-Rolle ein

Kann Angela Merkel da vielleicht doch noch einmal zu Hochform auflaufen und als Klima-Kanzlerin Druck machen? Der Grüne Oliver Krischer wirkt nicht überzeugt, die Vorreiterrolle sei hin: "Der amerikanische Energieminister hat darauf hingewiesen, dass das mit der deutschen Energiewende ja nicht so weit her sein könne, wo unsere Kohlestromproduktion nicht zurückgeht, die CO2-Emissionen bestenfalls stagnieren, keinesfalls aber sinken, und im Verkehrssektor sogar nach oben gehen."

International top, aber im eigenen Land eher flop, so beurteilt auch Lutz Weischer von der Umweltorganisation Germanwatch die Bilanz von Angela Merkel. Für diese hat er ein ganz eigenes Bild gefunden: das der halben Klima-Kanzlerin: "Angela Merkel war immer in den internationalen Verhandlungen besonders stark, hat in den verschiedenen Momenten immer wieder Klima-Ergebnisse mit vorangetrieben, Durchbrüche auch erreicht, und war zuhause, bei der deutschen Klimapolitik, immer zurückhaltend." Insofern sei sie diese halbe Klimakanzlerin schon ziemlich lange.