Merkel sagte am Montag in Berlin: "Solche deplatzierten Äußerungen kann man ernsthaft eigentlich gar nicht kommentieren." Auch mit Wahlkampf für ein Referendum in der Türkei seien sie nicht zu rechtfertigen. Besonders traurig sei, dass damit das unendliche Leid der NS-Opfer verharmlost werde. Allein deshalb disqualifizierten sich solche Aussagen von selbst.

Traurig machten sie solche Äußerungen auch, da Deutschland und die Türkei auf vielfältigen Ebenen eng verbunden seien, etwa über die in Deutschland lebenden Türken und gemeinsame Interessen der Wirtschaft, in der Nato und beim Kampf gegen islamistischen Terror. Es gebe aber auch tiefgreifende Unterschiede zwischen den beiden Ländern, etwa der Umgang mit Journalisten, wie dem "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel . Für seine Freilassung setze sich die gesamte Bundesregierung ein.

Erdogan hatte am Wochenende auf einer Veranstaltung in Istanbul die Debatte über abgesagte Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland scharf kritisiert. Er verglich das deutsche Handeln mit Nazi-Methoden. Die Regierungsvertreter hatten für ein Ja beim Referendum über die umstrittene Verfassungsreform werben wollen, die Erdogans Machtbefugnisse ausweiten soll.



Regierungssprecher Steffen Seibert stellte klar, die Bundesregierung arbeite nicht an "irgendwelchen Einreiseverboten" für türkische Politiker. Die Auftritte seien "innerhalb des Rechts und der Gesetze" in Deutschland möglich, sie müssten nur "ordnungsgemäß, rechtzeitig und mit offenem Visier" angekündigt werden und dann auch genehmigt sein.