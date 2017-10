EU-Gipfeltreffen Merkel soll Beitrittsverhandlungen der Türkei beenden

Niels Annen, SPD Bildrechte: IMAGO

Und so vermutet die SPD nun, dass die Kanzlerin das Thema Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen in Brüssel zwar ansprechen wird. Aber nicht mit besonders viel Nachdruck, um es ins Leere laufen zu lassen.



Das wäre ein Fehler, warnt Annen. Er sagt: "Die Realität ist, dass sich die türkische Regierung in Richtung einer Diktatur entwickelt, dass rechtsstaatliche Grundprinzipen verletzt werden. In Deutschland versteht keiner mehr, wenn wir da weiter taktieren. Deshalb erwarte ich einen klaren Schritt in Richtung Abbruch der Beitrittsverhandlungen beim EU-Rat."