Kanzlerin Angela Merkel hat nach den nun auch gegen sie persönlich gerichteten Nazi-Vorwürfen aus Ankara indirekt mit einem Einreiseverbot für türkische Politiker gedroht. "Wir werden nicht zulassen, dass der Zweck die Mittel immer wieder heiligt und jedes Tabu fällt", sagte sie am Montag in Hannover.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte Merkel erstmals persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen. Der Staatschef kämpft auch bei Landsleuten in Deutschland um Zustimmung zu einem ihn selbst stärkenden Verfassungsreferendum. Erdogan sagte in Istanbul an Merkel gerichtet: "Du wendest auch gerade Nazi-Methoden an."