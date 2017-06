Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist von dem klaren Nein ihrer Partei zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt. Sie deutete an, dass eine Abstimmung im Bundestag ohne Fraktionszwang geschehen könne. Sie wünsche sich eine Diskussion, die "eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht", sagte Merkel am Montagabend bei einer Veranstaltung in Berlin.